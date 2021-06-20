يحدث الآن: دفاعات المملكة تحول سماء مكة المكرمة إلى جهنم مشتعلة...

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الرياض - روايدا بن عباس - صعدت ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران هجماتها ضد المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة وتصدر هشتاج #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة موافع التواصل في المملكة خلال الساعات الماضية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 17 طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونجران بجنوب المملكة أمس السبت.

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وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة "واس"، أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائـم حرب"، مشددا على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

واعترض التحالف صاروخ بالستي في سماء مكة كان في طريقة للحرم المكي ما أثار الغضب في الشارع السعودي والإسلامي وتصدر وسم #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة مواقع التواصل في المملكة.

وفي هذا السياق قال الكاتب منذر آل الشيخ مبارك: "في استهداف بيت الله وفي شهر الله المحرم من مليشيا لاعلاقة لها بدين أو عرق رسالة لمن غرر به طابور بيننا وظن به خيرًا !!".

وأضاف: من لم يهمه بيت الله المحرم لن يهمه أي مقدس !! .. بيت الله آمن بفضل الله ثم فضل ولاتنا ولكن هل آن للعقول أن تعمل وتعرف خبث القوم ؟؟ #ميليشيا_الحوثي_تستهدف_مكة".

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