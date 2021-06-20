بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها وللجمهور (اتفرج)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بصورة جديدة ومنشور جديد.

واستعادت الفنانة دنيا سمير غانم، الذكريات مع والديها في الصورة الجديدة التي نشرتها علىصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات فيس بوك، حيث نشرت صورة للفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة : “ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي يا حبيبي و يشفيكي يا مامي يا حبيبتي و يقويكي بحبكوا أوي أوي…اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين”.

وفي وقت سابق نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة قديمة للفنان سمير غانم برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، معلقة عليها بقلب مكسور.

ومؤخرًا كشفت الفنانة الشابة سمير غانم أخر التطورات الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد دخولها المستشفى منذ ما يقارب من حوالي 40 يوما على أثر إصابتها بمرض كورونا.

وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم، عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز،: “هي لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسه ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، وبجد شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب”.

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