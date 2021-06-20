شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. الهواء طير فستان ناهد السباعي فظهرت المنطقة الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة أنيقة ومبهجة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالألوان المبهجة التي زادت من أناقتها.

وظهرت ناهد السباعي حافية القدمين في الصور، وتميزت إطلالتها بأنها جمعت بين الأناقة والرقي كما أنها غير تقليدية حيث نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ناهد السباعي على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز.

ودعت الفنانة ناهد السباعي بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي.

ونشرت ناهد السباعي صورة لها مع دلال عبد العزيز، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

وأضافت: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».