أول تعليق من أحمد فلوكس بعد تأييد حبسه سنة: أنا ابن ناس متربي (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان احمد فلوكس

علق الفنان أحمد فلوكس، على القرار الصادر ضده الساعات الماضية، بالحبس لمدة سنة واحدة؛ لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

ووفقًا لما جاء في أوراق القضية، فقد شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه؛ لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وفي أول تعليق له، قال أحمد فلوكس : “مش عارف ده ليه بيحصل معايا، لكن لا تعقيب على أحكام القضاء”.

وأاف أحمد فلوكس، في اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، :” “لسه مش تأييد حبس، هناك درجات تقاضٍ أخرى، أنا مش محبوس أنا في بيتي هي حملة موجودة عليا ولا شك كلها حبس”.

وأضاف فلوكس :” “مفيش بيني وبين ياسمين عزت قصة مش فاضي ليها ولا غيرها، أنا راجل معول رجعت لزوجتي وابني، عندي مسؤوليات، راجل مش فاضي، مش بحب المحاكم، أنا ابن ناس أهلي مربيني وأبويا وأمي تعبوا عليا”.

واختتم احمد فلوكس حواره قائلًا:” هي مش مذيعة، وهي قضية شخصية مش هتكلم فيها دلوقتي، اللي عاوز يعمل شر بيعمله، ربنا كبير مش راضي لظلم حد، مش أنا اللي بجري للشر والقواضي، أنا أبويا وبيتي وأمي علموني كده، واللي بيعمل حاجة بيدفع تمنها”.

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