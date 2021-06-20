بالمايوه.. شام الذهبي تفاجىء الجمهور من أجازتها الصيفية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة خبر خطوبتها، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شام الذهبي، في الصور وهي ترتدي المايوه وتبرز تاتو أصالة على ظهرها، والتقطت الصور من عطلتها الصيفية.

ونالت صور شام الذهبي، على إعجاب جميع متابعيها وجمهورها، الذين تمنوا لها قضاء عطلة سعيدة.

وفي وقت سابق، أكدت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة خبر خطوبتها، وأعلنت أن الزواج سيتم “قريبا جدا”، على واحد من رجال الأعمال المصريين، وهو أحمد هلال ويعمل في مجال المقاولات وابن واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، وصديق لهاني سعد زوج النجمة درة.

ويأتي هذا الارتباط بعد أشهر قليلة من فسخ خطوبتها على طبيب زميل لها في العيادة نفسها.

وكانت الفنانة أصالة كشفت للمرة الأولى عن قرب ارتباط ابنتها شام اثناء مشاركتها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، وأشارت إلى أنها ستتزوج قريبا من شخص يحظى بعاطفتها هي أيضا.

وقالت: هنجوزها قريبا والشاب اللي حاببته أنا حاببته كمان كتير وإن شاء الله يا رب يكون متل ما أنا متوقعة”، معبرة عن أمنياتها بأن يصدق رهانها هذه المرة بخصوص الارتباط.

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