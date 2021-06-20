فجر السعيد تفتح النار على ريهام حجاج بعد تصريحاتها ضد ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، الساعات الماضبة، مؤشرات البحث والتريندات في مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيدبو للقاء ريهام حجاج الاخير مع الاعلامية بوسي شلبي، والذي أدلت فيه بتصريحات حول زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

من جانبها وجهت الكاتبة فجر السعيدـرسالة نارية علي تصرحات ريهام حجاج ، حيث نشرت صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت فجر السعيد : “معلش.. لما يضربنا الهواء ويحصلنا دوار في الرأس أو تلف في خلايا المخ ممكن الهفة تخلينا نقارن بين النجمة ياسمين عبد العزيز والممثلة ريهام حجاج.. فتلك هي المصيبة وياااااااااللهول بصوت يوسف وهبي !!! اين الثرا من الثريا…؟!!!ياسمين عبدالعزيز ممثله من طراز نادري ولديها قبول عالي أما الأخت الثانيه فممكن تكون زوجه وأم وإذا حبت تنوع تعرض أزياء وشووووكررررن “.

وأشعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بعد نشرها صورة على “فيس بوك”، وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقصف بها جبهة الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها :”على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

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