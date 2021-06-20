لن تصدق سعر فستان نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. ارتدته قبلها ليدي جاجا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيت الفنانة نانسي عجرم ، الساعات الماضية، حفل غنائي لها ضخم في القاهرة، نال إعجاب الجميع ولاقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في الحفل، وهي ترتدي فستان أسود اللون، بفتحة جانبية طويلة لأعلى الفخذ من تصميم JONATHAN SIMKHAI.

وبلغ سعر فستان نانسي عجرم ، الذي ارتده في آخر حفل لها أقيم بالقاهرة، الجمعة الماضية، 895 دولاراً، أي ما يعادل 14 ألف جنيه.

ونال فستان نانسي عجرم على إعجاب رواد السوشيال ميديا، حيث كان طويل ومناسب للمكان بالإضافة إلى أناقته وجماله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنانة ليدي جاجا وهي ترتدي نفس الفستان ولكن باللون الوردي في حفل زفاف صديقتها في 2019.

وتداول فيديو لنانسي عجرم من الحفل، وتقوم فيه الفنانة بالاعتذار للجمهور قبل غنائها إحدى إغنياتها بسبب تغير صوتها قائلة إنها تُعاني من مرض الانفلونزا.

جدير بالذكر أنه طرحت الفنانة نانسي عجرم خلال الأيام الماضية أغنية جديدة من ألبومها Nancy10 تحمل اسم “مشكلتك الوحيدي”.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للمرة الأولى عن كواليس حياتها اليومية في ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

كما كشفت عن وصيتها لبناتها، حيث أشارت الفنانة نانسي عجرم أنها توصي بناتها الثلاث دائما بالاستمتاع بالأمور الصغيرة، وإعطاء قيمة للوقت ولكل الأمور في حياتهن، وأن يعشن أعمارهن، ويحترمن الكبار، ويكنّ مهذبات في التعامل مع الآخرين.

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