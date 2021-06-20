الفنانة المعتزلة نورا تفاجىء الجمهور في عيد ميلادها.. لن تصدق كيف أصبح شكلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة مي نور الشريف، متابعيها وجمهورها الساعات الماضية، بصور جديدة برفقة خالتها الفنانة المعتزلة “نورا” عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت مي نور الشريف، برفقة خالتها الفنانة المعتزلة “نور” احتفالًا بعيد ميلادها ، كما نشرت عدد من الصور للراحل نور الشريف.

وعلقت مي نور الشريف على الصور قائلة “أمي حبيبتي و صحبتي و خالتي كل سنة و أنتي في أحسن صحة و أحسن حال و ربنا راضيكي و راضي عليكي و منورة حياتي و تاج فوق راسي يا نواره يالي ممشياني علي العجين ملخبطوش”.

واعتزلت الفنانة نورا التمثيل وارتدت الحجاب عام 1996 بعد تألقها في عدة أدوار في السينما ومنها «جري الوحوش» و«العار» و«4 في مهمة رسمية».

كما شاركت فى العديد من المسرحيات منها “لوكنده الفردوس” ، “فندق الأشغال الشاقة” ، “مين مايحبش زوبه” ، “حرم حضرة المحترم”.

وتزوجت الفنانة تورا من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بسبب إدمانه للمخدرات بحسب تصريحات سابقة لها كما تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وانفصلت عنه.

ومؤخرًا تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، صورة نادرة للفنانة المعتزلة نورا شقيقة الفنانة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 18يونيو.

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