بإطلالة صيفية.. ديانا هشام تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة ديانا هشام ، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على Instagram.

ونشرت الممثلة ديانا هشام مجموعة من الصور الجديدة في أحدث جلسة تصوير لها، بإطلالة صيفية جذابة لاقت إعجاب جميع المتابعين.

وظهرت الممثلة ديانا هشام في الصور وهي ترتدي فستان أصفر اللون، طويل، في إطلالة رقيقة، كما كانت ترتدي كوتشي، والتقطت الصور من أحد الفنادق.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها على Instagram، مع الفنانة الشابة ديانا هشام، أثناء حضورهما حفل زفاف الممثلة اماني كمال.

وظهرت الفنانة الشابة ديانا هشام في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير، بإطلالة جذابة، وهي تحضن الفنانة نرمين الفقي.

وفي الايام الماضية، نشرت الفنانة الشابة ديانا هشام، صورة ها مع اللاعب محمد صلاح، على إحدى شواطى مدينة العلمين الجديدة، لتفاجىء الجمهور اليوم بصورة جديدة لها مع صلاح.

وظهرت ديانا هشام في الصورة الجديدة مع محمد صلاح وهي ترتدي قميص أسود، وهوت شورت، وكتبت على الصورة :”أشعر بالفخر لمقابلة الأسطورة محمد صلاح أنه شخص متواضع للغاية”.

جدير بالذكر انه شاركت ديانا هشام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي الذي عرض في رمضان 2018، هذا بالإضافة إلى مشاركتها بدور أروى الذي قدمته في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف وعدد من الفنانين الشباب أبرزهم محمد الشرنوبي.

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