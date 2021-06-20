ليلى أحمد زاهر بإطلالة تصدم الجميع في حفل زفاف حسن أبو الروس (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

ونشرت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، صور جديدة لها من حضورها حفل زفاف الممثل حسن أبو الروس، الذي أقيم مساء أمس في ملاهي زيد بارك.

وظهرت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، في الصور بفستان رقيق قصير، أبرز خسارتها للوزن الملحوظة ورشاقتها، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.

وانهالت التعليقات على صور ليلى أحمد زاهر، والتي أكدت ملاحظتهم لخسارتها الوزن بشكل ملحوظ، وإعجابهم بشكلها الجديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل “في بيتنا روبوت” مع هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز.

كما تقدم ليلى أحمد زاهر ، حاليصا برنامج “هزر فزر مع لولي” على قناة سي بي سي.

وفي وقت سابق، فاجأت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، الساعات الماضية، جمهورها ومتابعيها بصور جديدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام>

ونشرت ملك صورة عبر حسابها على Instagram ظهرت فيها بفستان أسود أظهر نحافتها ورشاقتها، الامر الذي لفت أنظار جميع المتابعين.

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