فيديو تعرض بطلة مسلسل «بـ100 وش» للتحرش من طبيب بيطري: انت فاكرني جاموسة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة زينب غريب، بطلة مسلسل “100 وش” عن تفاصيل تعرضها للتحرش، من جانب طبيب بيطري وذلك في فيديو فيديو عبر حسابها الرسمي على Instgram.

وقالت زينب غريب: “كنت ماشية في وسط البلد وسمعت صوت حد ماشي ورايا وقبل الوصول لسيارتي نظرت الخلف وتفاجئت بوجود شخص يقوم بتصوير جسمي من الخلف”.

وتابعت زينب غريب:”ذهبت إليه وأمسكت به من ملابسه وطالبته بمشاهدة تلفونه حتى أرى ما قام بتصويره وحاول الهروب مني ولكن قام من حوالي وفرد أمن بالإمساك به”.

وأضافت :” وذهبنا إلى قسم الشرطة وهناك تبين أنه قام بتصويري 3 صور بأحجام مختلفة وكنت مرتدية نفس الملابس التي أظهر بها في الفيديو”.

وتابعت غريب: “ذهبت للنيابة وأدليت بأقوالي لمدة 8 ساعات واكتشفت أنه طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم وحينها قلت له (دانت فاكرني جاموسة) وعلمت أنه متزوج ووالدته طلبت مني تغيير أقوالي والتنازل عن القضية واتعرض عليا أموال حتى أقوم بذلك وقالوا لي (ارجوكي متخلهوش يتحبس في أيام مفترجة)”.

واختتمت زينب غريب كلامها قائلة :”هذه ليست الواقعة الأولى التي تم التحرش بي فأنا تم التحرش بيا وأنا في سن 12 عامًا” .

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