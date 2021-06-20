أسماء جلال تبهر الجمهور بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الممثلة الشابة أسماء جلال، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

ونشرت الممثلة الشابة أسماء جلال، صور جديدة لها بإطلالة أنيقة، عبر خاصية ستوري موقع “انستجرام”.

و ظهرت أسماء جلال في الصورة بمكياج جذاب وإطلالة أنيقة مما أثار إعجاب متابعيها، على حسابها الرسمي على “انستجرام”.

كما حضرت أسماء جلال حفل زفاف الممل حسن ابو الروس على غادة والي، والذي أقيم في مدينة ملاهي بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر.

ومؤخرًا تألقت الفنانة أسماء جلال، بفستان نيق في أحدث ظهور لها، اثناء حضورها حفل زفاف الفنان محمد فراج على بسنت شوقي، الجمعة الماضية.

وظهرت أسماء جلال بفستان صيفي أنيق، ذو الفتحات Cut Out خاصة في منطقة البطن بلونين الأبيض والرمادي، بلا أكمام وحمالات مربوطة فقط.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة أسماء جلال هو مشاركتها في مسلسل “خلي بالك من زيزي” الذي دارت أحداثه عن معاناة مرضى فرط الحركة وتشتت الانتباه.

ومسلسل “خلي بالك من زيزي” من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم وغيرهم نخبة من النجوم.

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