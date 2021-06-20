سلمى الشيمي تصدم متابعيها في «البانيو».. والجمهور يرد: «عايزة تمثل بورنو»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت سلمى الشيمي صور من آخر جلسة تصوير لها داخل الحمام وهي تجلس في البانيو وة الامر الذي شن هجوم كبير عليها من جانب الجمهور.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت :” فأرحم من ذاب عشقاً”.

وانهالت التعليقات على صور سلمى الشيمي، التي أثارت موجة من الغضب، حتى أن البعض اتهمها بأنها تفعل ذلك حتى تمثل أفلام بورنو.

ومؤخرًا، أثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، غضب جمهورها ومتابعبها، بنشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي في وصلة رقص مثيرة، الامر الذي شن هجوم كبير عليها من جانب الجمهور.

واعتادت عارضة الأزياء سلمى الشيمي الظهور المثير للجدل عبر حساباتها على السوشيال ميديا، خاصة عقب أزمة تصويرها في منطقة الأهرامات، التي عُرفت بعدها إعلاميًا بـ «فتاة سقارة»، حيث ظهرت مرتدية زيًا فرعونيًا جريئًا لونه أبيض، وتوسط الفستان حزامًا منقوشًا بالنقوش الفرعونية ويتدلى من الأمام.

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