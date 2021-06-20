نسرين طافش تعلن مواصفات فتى أحلامها وهكذا ردت علي عروض الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

أجابت الفنانة السورية نسرين طافش، على مجموعة من الأسئلة التي طرحها جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

واشتملت الأسئلة التي وجهها الجمهور لنسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها، كما تلقت العديد من عروض الزواج من قبل المتابعين.

واجابت نسرين طافش، على سؤال مواصفات فتى أحلامها، وكتبت:” يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله في”.

كما تلقت نسرين طافش، من الجمهور عروضا كثيرة للزواج، والتي ردت عليها بطريقة مرحة باستخدام الكوميكسات لاقت إعجاب المتابعين بشدة.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من عطلتها الصيفية التي تقضيها بجزر المالديف، التي تقضي بها عطلتها الصيفية.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي تجلس داخل حمام سباحة ، وتتناول الإفطار بداخله.

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت : “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفره و السعاده في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضى .. صباح الرضا”.

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