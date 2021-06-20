صورة نادرة لأحمد الفيشاوي مع والديه منذ 14 عام.. لن تصدق شكلهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بمنشور جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة قديمة له تجمعه بوالده الفنان فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الألفي منذ 14 عام.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة برفقة والديه وهم يرتدون ملابس تشبه الزي الرسمي الهولندي ويمسكون بآلات موسيقية وكأنهم يعزفون، قائلًا انه يعود تاريخها لعام 2007.

وفي وقت سابق،احتفل النجم أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، بعيد زواجه الثالث من زوجته ندي الكامل، في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، ووجه لزوجته رسالة رومانسية وكوميدية علي طريقته الخاصة، لاقت إعجاب الاف المتابعين من محبي وجمهور احمد الفيشاوي.

ونشر الفنان احمد الفيشاوي، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام”، تجمعه مع زوجته، وكتب عليها :”3 سنين جواز دي معجزه يا نادية.. بحبك حب جنون.. كل سنة وأنتي طيبة أوي”.

وفي سياق متصل، يستعد أحمد الفيشاوي الفترة الحالية لإنهاء تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من إنتاج شركة الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

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