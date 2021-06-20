بفستان قصير.. رانيا يوسف تفاجىء الجمهور بجلسة تصوير جديدة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا يوسف الساعات الماضية، جمهور ومتابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف، صور لها من جلسة تصوير جديدة نشرتها على عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصور وهي ترتدي فستان قصير وجذاب باللون الأبيض من حديقة منزلها، لاقى إعجاب الجمهور والمتابعين.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء المصري فرارصا نهائيًا في القضية التي تجمع بين الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية.

أصدرت نيابة النزهة قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها.

كما أقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه اتهمت الفنانة رانيا يوسف، الإعلامي العراقي نزار الفارس، بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أعبر قناة «الرشيد» العراقية، وتقدمت ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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