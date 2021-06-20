صورة نادرة لـ نور من حفل زفافها برفقة والدها.. لن تصدق شكلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية نور، متابعيها وجمهورها ، بصور جديدة من الذكريات، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نور في الصور برفقة والدها، احتفالًا منها بعيد الأب، والذي يوافق اليوم الأحد 20 يونيو2021.

ونشرت الفنانة نور صور لها برفقة والدها، من حفل زفافها، وعلقت عليها :” حب الأب هو رباط لا ينفصم. منذ يوم ولادتنا ، نحن مرتبطون ببعضنا البعض ونقضي حياتنا في دعم وحماية بعضنا البعض. يوم واحد لا يكفي لتكريم كم أنت مميز حقا بابا”.

يذكر ان آخر أعمال التي شاركت فيها الفنانة نور كان بطولة مسلسل ضل راجل، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وفي حوار سابق لها، قالت الفنانة نور، إن الجيل الحالى من الفنانين الشباب، تخطوا مرحلة بداية المشوار الفنى بسرعة كبيرة عكس ما كان يحدث مع الفنانين الشباب فى أوقات سابقة، مضيفة :”جيل الشباب من الفنانين موهوبين وبيذاكروا كويس”.

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