نادية الجندي تثير الجدل بفستان مكشوف عبر انستجرام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة لها، والتي ظهرت فيه بإطلالة شبابية، أثارت جدل الجمهور والمتابعين.

وظهرت نادية الجندي في الصور، بإطلالة صيفية رشيقة وأنيقة، وترتدي فستان مفتوح من أعلى، وعلى رأسها ارتدت قبعة، وعلقت “صباح الخير” .

من جانبها علقت الفنانة سمية الخشاب، على صورة نادية اجندي وكتبت: الماء والخضرة والوجه الحسن.

ومؤخرًا تحدثت نادية الجندي ، عن الراحلة شادية وعلاقتها بالفنان عماد وقالت إنه هو من صنعها وأن الغيرة كانت سبب انفصالهما وأصبح لديه عقده شادية بسبب تمردها عليه وكان يخاف من تكرار التجربة خاصة معها.

إلا انها اعتذرت بعد ذلك لأسرة الفنانة الراحلة شادية عن تصريحاتها التي جاءت خلال برنامج السيرة.

وكتبت تعقيبا على منشور في صفحة شادية: شادية فنانة وإنسانة عظيمة ولم أقصد أي إساءة إطلاقا ولم يصدر على لساني هذا الكلام كل اللي أقصده أن سبب طلاقها ومعاناتها مع الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط لكن طول عمري أكن لها كل حب واحترام واشتغلت معاها في فيلم ميرامار الله يرحمها كنت عظيمة، تحياتي للجميع.

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