بحضور عصابة «بـ100 وش»..صور جديدة من حفل زفاف حسن أبو الروس (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان حسن أبو الروس ، بمفاجئة الجمهور من خلال إقامة حفل زفافه مساء أمس السبت، من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية التي ذاع صيتها عندما شاركت في مؤتمر الرئيس السيسي عام 2017 عندما قامت باقتراح عدد من الأفكار التي حازت على إعجاب الجميع.

حيث تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور الجديدة من حفل زفاف الفنان حسن أبو الروس الذي تم إقامته في “زيد بارك” وسط حضور الأهل و مجموعة من الأصدقاء ونجوم الفن في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

حيث ظهر الفنان حسن أبو الروس، خلال الصور وهو يرتدي بدلة غير معتادة في حفل الزفاف، بينما إرتدت العروس فستانا زفاف أبيض ساحر، والتقط الثنائي عدد من الصور داخل الملاهي بأشكال مختلفة، كما ظهر في الصور عدد من الفنانين الذين شاركوا في أحداث مسلسل “بـ100 وش” منهم:علا رشدي ومحمد عبد العظيم.

قام الفنان محمد عبد العظيم، بنشر مجموعة من الصور من حفل زفاف أبو الروس بصحبة فريق عمل مسلسل بـ١٠٠ وش، وذلك عبر حسابه على الفيسبوك.

وعلق محمد عبد العظيم، على الصور وكتب: “فرح حسن أبو الروس الزعيمة كاملة أبو ذكرى وبعض أفراد عصابة بـ١٠٠وش”.

جدير بالذكر، أن مسلسل “بـ100 وش” عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.