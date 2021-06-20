هند عبد الحليم تستعرض رشاقتها بإطلالة صيفية جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هند عبد الحليم

قامت الفنانة هند عبد الحليم ، بنشر صورة جديدة لها حرصا منها على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة هند عبد الحليم في الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، برفقة صديقتها، وهي ترتدي توب باللون الأسود وجيب مشجرة باللون الأخضر، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أبرز جمالها وأنوثتها.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورشاقتها، وعلق عدد من المتابعين بتعليق:”هناء وشيرين” إشارة منهم على صورة هند عبد الحليم وصديقتها.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل “وكل ما نفترق” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان لعام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم، المسلسل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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