بعد إنقاص وزنها..إنجي وجدان تتألق بإطلالة موف أنثوية لافتة (صور)

قامت الفنانة إنجي وجدان ، بنشر صورة جديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وكشفت عن إطلالتها الأخيرة التي خطفت الأنظار من خلالها.

حيث ظهرت الفنانة إنجي وجدان، خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، ببلوزة رائعة أنيقة وبسيطة ذات اللون الموف الغامق، فتلك الإطلالة كشفت عن جمال ملامحها وأنوثتها.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت الفنانة إنجي وجدان أن تعتمد في الماكياج على الألوان الترابية الرقيقة الناعمة التي أبرزت جمال عيونها وأعطتها لمسة ساحرة، ووضعت القليل من كحل للعيون باللون الأسود، وأكملت اللمسات الجمالية بالقليل من ملون الشفاة باللون البينك اللامع الذي أبرز جمال ملامحها.

أما بالنسبة لتسريحة الشعر، ففضلت أن تترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها مما أكمل إطلالتها وجعلها رائعة وأنيقة، ولك تتكلف إنجي في وضع الإكسسورات بل اكتفا بإرتداء قرط بسيط لإكمال الإطلالة.

وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصورة مشيدين بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن أول ظهور للفنانة إنجي وجدان على شاشة التليفزيون كان من خلال مسلسل “تامر وشوقية” عام 2006م، وأخر ظهور لها كان مسلسل “طلعت روحي” الذي تألقت فيه بشكل كبير وأشاد به العديد من النقاد والجمهور.

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