نور الزاهد تخطف أنظار الجمهور بإطلالة صيفية جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - البلوجر نور الزاهد

قامت البلوجر نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد؛ بنشر صورة جديدة لها لتشلرك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، برفقة أصدقائها في الأجازة الصيفية.

حيث ظهرت البلوجر نور الزاهد خلال الصورة التي نشرتها من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بإطلالة جريئة خطفت بها أنظار الجمهور والمتابعين.

فأرتدت بنطالا من الجينز ذات اللون الأزرق الفاتح، وعليه توب أنيق باللون الأزرق،ليبرز جمالها وجسمها الممشوق، أما من الناحية الجمالية ففضلت أن تضع القليل من المكياج ذات الألوان الترابية الرائعة التي برز جمال الملامح، أما من ناحية تسريحة الشعر ففضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها ليضفي عليها جمالا وأنوثة.

ولم تتكلف البلوجر نور الزاهد، بوضع الكثير من الإكسسوارات، بل اكتفت بإرتداء ساعة لليد باللون الأسود البسيط، وعلى الفور حازت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها ورقة ملامحها.

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