بفستان عاري..أسماء جلال تشعل مواقع التواصل بإطلالة أنثوية مثيرة (صور)

قامت الفنانة أسماء جلال ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

حيث ظهرت الفنانة أسماء جلال خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، بإطلالة مثيرة جريئة ملفتة للأنظار، وفضلت أن تضع لمات جمالية بمكياج جذاب ذات الألوان الترابية وإطلالة أنيقة مما أثار إعجاب متابعيها.

حيث أرتدت فستانا أسود مثير عاري من منطقة الكتف، ووضعت لمسات جمالية جذابة وفضلت أن تترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها مما أضفى عليها جمالا وأنوثة تخطف الأنظار، وحازت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة أسماء جلال، مسلسل “خلي بالك من زيزي”، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي من هذا العام، أما عن دورها بالمسلسل، قالت: “الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم”.

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