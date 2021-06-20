شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج بأدب – سقوط حمالة فستان رانيا يوسف وظهور صدرها كاملاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة رانيا يوسف إلي موقف محرج حيث سقطت حمالة الفستان الذي كانت ترتديه مما ادي إلي ظهور جزء من صدرها لاسيما وأن الفستان كان مكشوف من منطقة الصدر بشكل جرئ

وقت نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها في وقت سابق عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من برنامج ليلة الخميس على قناة MBC مصر.

وظهرت رانيا يوسف وهى ترقص على الحان اغنية بنت الجيران برفقة حسن شاكوش.

وكشفت رانيا يوسف كواليس حياتها الشخصية، قائلة:” في حال عدم وجود تصوير بخرج مع صحابي أو أجلس في المنزل واشاهد أفلام كثيرة وأحب مشاهدة الافلام الاجتماعية”.

وتابعت: “لم أحقق نجاحات في زيجاتي السابقة والزواج فكرة ليست ناجحة إلا في حالة تقبل شخصين لعيوبهم قبل المميزات”.