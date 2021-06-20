شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – غادة عبد الرازق كسحت لورديانة في الرقص البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق داخل سيارتها بإطلالة صيفية أنيقة وهي تدندن بأغنية “وشي الحقيقي”

للنجمة شيربن عبد الوهاب، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة مى سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .