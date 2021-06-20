بسبب «نمبر وان» .. يسرا اللوزي تواجه انتقادات لاذعة من الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة يسرا اللوزي

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس السبت، وذلك بعدما قامت بتقليد الفنان محمد رمضان بحركة “نمبر وان” من خلال صورة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة يسرا اللوزي بمشاركة جمهورها ومتابعيها، أمس الأحد، بصورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على تطبيق انستجرام، لها أثناء جلوسها على كرسي كبير الحجم وتحمل “سيجارة” في يدها، وتؤدي الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان “نمبر وان”.

وقامت الفنانة يسرا اللوزي بالتعليق على الصورة قائلة:” لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة”، فعلى الفور حصلت الصورة على العديد من الجمهور والمتابعين وأنهالت التعليقات التي تجمل الكثير من الانتقادات ضدها معتبرين أن تلك الصورة بمثابة سخرية وإهانة للفنان محمد رمضان.

وبالفعل واجهت الفنانة يسرا اللوزي العديد من الانتقادات من قبل الجمهور والمتابعون، حيث أنها كانت تمزح بصورة واضحة وهذا ما أكدته من خلال منشور جديد قامت بنشره بعد تلقي الانتقادات من الجمهور.

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فقامت الفنانة بسرا اللوزي بنشر منشور جديد بعد تلقي الانتقادات من قبل الجمهور، نشرت على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام قائلة:” الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل قوي!.. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت.. شكرا”، لتجدد انتقادات الجمهور والمتابعين مرة أخرى، وساندها في التعليقات عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وهند عبد الحليم.

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