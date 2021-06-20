بإطلالة كاجول شبابية..هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هيفاء وهبي

قامت الفنانة هيفاء وهبي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ انستجرام، حيث أنها تحرص على مشاركة الجمهور صورها وأخبارها بشكل دائم.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة كاجول شبابية خطفت أنظار كل الجمهور والمتابعين,

حيث أرتدت بنطالا جينز فضفاض وتوب بيج فاتح مما أعطاها إطلالة شبابية رائعة، وفضلت أن تضع لمسات جمالية بالألوان الترابية التي تعطي نعومة وجمال للبشرة، أما عن شعرها ففضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها وأرتدت نظارة شمسية باللون الفاتح.

وحازت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة التي تشيد بجمالها ورقتها.

جدير بالذكر، أن أغنية “لو كنت”، التى قامت بعنائها الفنانة هيفاء وهبي والفنان المصري أكرم حسني، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي، كما أنها حققت العديد من المشاهدات الكثيرة على موقع تحميل الفيديوهات “اليوتيوب”.

كما تصدر هاشتاج “لو كنت” قائمة الهاشتاج الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في عدد من الدول العربية المختلفة، ومنها: مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات.

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