بـ البدلة الكلاسيكية..درة تخطف قلوب متابعيها بكواليس أحدث جلسة تصوير (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة درة

قامت الفنانة درة ، بنشر فيديو جديد لها من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة التونسية درة بنشر مقطع فيديو قصير لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، فظهرت وهي ترتدي بدلة كلاسيكية شبابية باللون البينك مع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلى الفور، تفاعل مع الصورة عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وحازت الصورة على إعجابات عديدة على الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة وجاءت كالاتى: مشاء الله – ربنا يحفظك – قمر.

جدير بالذكر، أن الفنانة درة أعلنت عن انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت عدة صور لها مع الفنان إياد نصار وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمى، وذلك عبر موقع “إنستجرام”.

يذكر أن، الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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