ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود مثير..الجمهور:شكلك اتغير خالص (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ياسمين صبري

قامت الفنانة ياسمين صبري ، بنشر صورة جديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أن الفنانة ياسمين صبري من اكثر الفنانات اللاتي تحرصن على مشاركة الجمهور أخبارها وإطلالاتها أولا بأول.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بإطلالة جذابة مثيرة، أرتدت فستانا شفافا باللون الأسود أظهر جسمها الممشوق، ووضعت مكياجا صارخا أضفى إليها أنوثة اكثر، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على الكثير من الإعجابات، وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :مشاء الله – وحشتينا – زى القمر.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع عدد من النجوم منهم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

ويذكر أن، الفنانة ياسمين صبري، كانت قد نشرت من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ تويتر”: “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بأغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.

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