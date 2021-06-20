محمد رمضان يحتفل بحفل تخرج ابنته كنز من رياض الأطفال (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان ، بنشر فيديو جديد له لمشاركة جمهوره ومتابعيه اثناء حفل تخرج ابنته “كنز”، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث أنه من الفنانين الذين يحرصون على مشاركة الجمهور بأخبارهم وصورهم بشكل دائم.

حيث ظهر الفنان محمد رمضان، خلال الفيديو الذي قام بنشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، اثناء تواجده في حفل تخرج ابنته كنز من مرحلة رياض الأطفال.

وقام الفنان محمد رمضان، بالتعليق على الفيديو قائلاً: “مبروك لبنتى كنز ولكل الأطفال”، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الصورة وحصلت على الكثير من الإعجابات، وأنهالت التعليقات على الصورة التي تتمنى النجاح لأولاده.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان، قام بالرد على ما تم تداول حول إهانته للفنانة سميرة عبد العزيز، والتي اتهمته بسبها وقذفها.

ونشر محمد رمضان، فيديو من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وقال من خلاله: “الكلام ده لم يحدث على الاطلاق عمري ما اتكلمت مع حد اكبر مني بالاسلوب ده .. واكتر حاجة بسطتني ان جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم او اقول حاجة”.

وتابع التعليق على الفيديو قائلاً: “حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت”.

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