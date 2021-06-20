فاطمة كشري تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فاطمة كشري

كشفت الفنانة فاطمة كشري ، عن أخر تطورات حالتها الصحية؛ من خلال تصريحات صحفية صدرت عنها اليوم الأحد، وذلك بعد دخولها المستشفى بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث قالت الفنانة فاطمة كشري، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد: أنها ما زالت حتى الأن تمكث في المستشفي وتخضع للعديد من الفحوصات الطبية، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بها بعد تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت له الشكر والسلام خلال التصريحات.

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جدير بالذكر، أن الفنان أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية، كان قد أكد أن الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري أصبحت مستقرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”.

وقال “زكي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية “أون إي”: “صحة الفنانة فاطمة كشري مستقرة، وترسل لي فيديوهات وهي فرحانة ومبسوطة”.

وأضاف قائلا: “إحنا بنشكر الدولة ونشكر الرئيس السيسي، كل شوية بنشوف لمسات عظيمة من السيد الرئيس”، مشيرا: “مش ملاحقين نوفي الرئيس حقه من الشكر والتقدير”.

وتابع قائلا: “الفنان عبدالرحمن أبو زهرة كان تعرض لوكعة صحية لكنه خرج من المستشفى وذهب لبيته.. والفنان شريف الدسوقي أيضا حالته مستقرة”.

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