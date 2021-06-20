على طاولة البلياردو.. لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بجلسة تصوير مثيرة (صور)

قامت الفنانة اللبنانية ​لاميتا فرنجية ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك لتشارك جمهورها​ ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة الجمهور أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

حيث ظهرت لاميتا، خلال الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وهي على طاولة البليارد مرتدية ملابس مثيرة وجريئة شبه عارية، وقامت بالتعليق على الصور قائلة: “إذا لم يكن الأمر ممتعًا .. فأنت لا تفعل ذلك بالشكل الصحيح “.

وعلى الفور، مجرد تحميل الصور تفاعل العديد من الصور من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصور مشيدين بجمالها ورقتها وأنوثتها، ولكن أنتقد عدد من الجمهور تلك الإطلالة الجريئة.

جدير بالذكر، أن هناك العديد من الأعمال الفنية التي قامت بها الفنانة لاميتا فرنجية، منها: مشاركتها مع تامر حسنى ومي عز الدين في فيلم عمر وسلمي 3، والفنان ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

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