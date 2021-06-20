«مختلف معاك في أوقات»..إبراهيم سعيد يوجه نصيحة للفنان محمد رمضان بعد أزمته الأخيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام إبراهيم سعيد ، لاعب المنتخب المصري السابق بتوجيه نصيحة للفنان محمد رمضان، وذلك بعد ما تردد حول إزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقام إبراهيم إبراهيم سعيد، بالتغريد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بصراحة رغم أني مختلف معاك في أوقات، وده اختلاف عادي، ولا يقلل منك، بصراحه الحوار مدخلش دماغي، ونصيحة من أخ قرب للناس شوية، الناس بتحب النجم اللي بيحبوه يبقي قريب منهم وبتمني ليك كل الخير”.

جدير بالذكر، أن محمد رمضان قام بالرد على ما تداول بشأن تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز، من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” وقال من خلاله: “الكلام ده لم يحدث على الإطلاق عمري ما اتكلمت مع حد أكبر مني بالأسلوب ده .. واكتر حاجة بسطتني أن جمهوري مصدقش الكلام ده من قبل ما اتكلم او أقول حاجة”.

وقام بالتعليق على الفيديو قائلاً: «حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها ???????? #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح #ثابت”.

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