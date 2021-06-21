هيدى كرم تلعب تمرين ضغط على ظهر ابنها .. وتهاجم جمهورها لهذا السبب (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثارته الفنانة هيدي كرم، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوها “أسنتجرام”.

وظهرت هيدي كريم، في الفيديو، هي تلعب تمرين ضغط وهي جالسة على ظهر ابنها، الأمر الذي أثار سخرية وانتقاد من العديد من متابعيها.

وعلقت هيدى كرم على الفيديو الذي نشرته وكتبت: “حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على الفيديو والتي تهاجم هيدي كرم، حيث وجد الجمهور أن هذا الفيديو غير لائق تماما بها وبسنها.

من جانبها ردت هيدي كرم على منتقديها وقالت :”بجد إنتو ناس مرضى، بجد، يعنى الفيديو اللى أنا منزلاه لابنى دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبياركولى عليه ويقوليلى ربنا يخليهولك”.

وأضافت : “بس فى بعض الناس مريضة بجد، انتو يا جماعة هبل؟ مجانين؟ هطل؟ إنتو مضحكين جدا، والحقيقة انتو اللى مقرفين مش أنا، أنا بعمل فيديو عفوى مع ابنى، القرف فى دماغكم انتو والمرض فى دماغكم انتو والغباء فى دماغكم انتو، هقولكم ايه، ربنا معاكوا”.

اقرأ ايضًا: