بالدموع .. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسالة مؤثرة لوالدهما في عيد الأب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم مؤشرات التريند في مصر الساعات الاخير، وذلك بعد رسائلهما المؤثرة لوالدهما الراحل الفنان سمير غانم.

ووجهت دنيا وإيمي سمير غانم رسائل مؤثرة لوالدهما الراحل الفنان سمير غانم، في عيد الاب والذي يوافق 20 يونيو من كل عام.

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة لوالدها الراحل سمير غانم وعلقت عليها : “Happy father’s day pappy وحشتني جدااا ، بحبك يا أغلى حب في حياتي”.

من جانبها نشرت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك” وكتبت :”كل سنة وانت طيب يا أجمل أب و رجل في العالم، بحبك أوي و بشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك، كلها حب و ضحك و دلع و سعادة و أمان و حنية و طيبة و اهتمام و تشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي”.

وفي وقت سابق، استعادت الفنانة دنيا سمير غانم، الذكريات مع والديها في الصورة الجديدة التي نشرتها علىصفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات فيس بوك، حيث نشرت صورة للفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وكتبت دنيا سمير غانم على الصورة : “ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي يا حبيبي و يشفيكي يا مامي يا حبيبتي و يقويكي بحبكوا أوي أوي…اللهم اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين”.

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