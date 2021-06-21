آمال ماهر تصدم الجمهور وتعلن السبب الحقيقي وراء اعتزالها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت المطربة آمال ماهر، جمهورها ومتابعيها، الساعات الماضية، بمنشور جديد لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشرت الفنانة آمال ماهر، منشور عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توضح فيه الأسباب الحقيقية وراء قرار اعتزالها.

وكتبت آمال ماهر : جمهوري الحبيب احب ان اشكركم لوقوفكم بجانبي واحببت ان اوضح بعد ان سمعت الكثير من اللغط لقد مريت بظروف نفسيئة سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة الي قلبي وايضا ظروف فسخ خطبتي مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال لذلك احببت ان اوضح حقيقة موقفي واشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وانشاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم”.

ومؤخرًا قررت النجمة المتألقة آمال ماهر الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت في تصريحات صحفية عن قيامها حاليا بتحضير أوراق السفر على أن تنتهي الاجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت آمال ماهر : «سعيدة بمحبة الناس لي فقد غمروني بحبهم، ولكني لا أعلم إن كانت سأعود مرة أخرى لمصر أم لا؟، فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط».

واختتمت أمال كلامها، وهي تقول: «ألف ألف شكر لكم.. وشكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما».

وكانت الفنانة آمال ماهر قد نشرت منشور صادم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت من خلاله اعتزال الغناء.

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