صورة نادرة لمحمود ياسين برفقة ابنته رانيا.. لن تصدق شكله (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة نادرة لوالدها الراحل النجم محمود ياسين، بمناسبة عيد الأب.

وعلقت رانيا محمود ياسين عى الصورة قائلة “النهارده اليوم العالمي للأب احتفلوا بآبائكم وأحضنوهم اوي زي احتفالكم بعيد الأم بالظبط الله يرحمك يا أبي واسكنك فسيح جناته في جنات النعيم يا حبيبي”.

ومؤخرًا نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين ، صورة قديمة لها من حفل زفافها لتشارك جمهورها ومتابعيها ذكرياتها.

حيث ظهر في الصورة الفنان الراحل محمود ياسين برفقة الفنانين الراحلين عزت العلايلي ونور الشريف وهما يقبلانه بمناسبة زفاف ابنته رانيا، وقامت الفنيا رانيا محمود ياسين بالتعليق على الصورة قائلة:”صوره من فرحي الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب العالمين ”

يذكر ان أن أخر أعمال الفنانة رانيا ياسين الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل الطاووس الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني لهذا العام.

والمسلسل من بطولة: النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد.

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