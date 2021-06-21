سميرة عبد العزيز تفجر مفاجأة جديدة بشأن إساءة محمد رمضان لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت ازمة الفنان محمد رمضان والفنانة سمير عبد العزيز، جدلًا واسعًا الأيام الماضية، وتداول كبير لتصريحات كل منهما من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة.

وبدأت القصة بإعلان الفنانة سميرة عبد العزيز، تعرضها للإهانة من جانب الفنان محمد رمضان، وتلقيها إهانة لفظية من الفنان، محمد رمضان، وذلك عبر رسالة على تطبيق التراسل الفوري «واتساب».

وقالت: «وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».

من جانبه رد الفنان محمد رمضان على اتهامات الفنانة سميرة عبد العزيز له وقال خلال الفيديو: “ليا حق الرد في قصة الأستاذة سميرة عبدالعزيز، الكلام إللي قالته لم يحدث على الإطلاق، وعمري في حياتي ما كلمت حد أكبر مني بالطريقة اللي الأستاذة قالتها دي، سواء إني أكلمها في أجرها كام، وأقول إنها شحاتة وأن ظفر أمي برقبتها، عمري في حياتي ما تكلمت مع حد بالأسلوب ده، وعمري في حياتي ما تكلمت مع حد في التفاصيل دي”.

وخلال الساعات الماضية، خرجت الفنانة سميرة عبد العزيز بتصريحات جديدة، وقالت: “هذا الحوار منذ عامين وليس وليد اللحظة، وأنا لا أتبلى على أحد، لكني لا أفهم في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابعت سميرة عبد العزيز :”هناك شخص منذ عامين، أرسل لي رسائل منسوبة لصفحة من صفحاته، قد تكون لمعجب من معجبيه”.

وأضافت سميرة عبد العزيز :”أنا سامحته طالما طلع وضح، وأنا مش بزعل من أى حد، ومش زعلانة منه، الموضوع به سوء تفاهم، وأنا مش ضد شخصه، لكن ضد أعماله، ومعرفهوش على المستوى الشخصي، لكني مسمحاه علشان أنا أم المصريين كلهم، ولما بقابل حد في الشارع بعتبره ابني وبقوله يا ابني”.

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