فيفي عبده تستفز الجمهور بوصلة رقص جديدة : البلدي يوكل (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية للفنانة أمينة، بفستان أسود من منزلها.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: “ما شاء الله البلدي يوكل خمسة مواه، برقص علي اغنية المطربة امينة”.

وانهالت التعليقات الغاضبة على فيفي عبده، والتي كان أبرزها :”ورحمة إمك اتهدي عيب خلاااص ما قرفتي. وجسمك الان تخبيه لا يليق بسنك”.

وعلق آخر :”يا منجي مسكين الي بيوصل للشيخوخه ومش عاوز يصدق او يقتنع انه في السن ده بيجيله حاله من الامينالوهيا ربنا يعافي يارب”.

وفي وقت سابق، شن الجمهور موجة من الغضب على الفنانة فيفي عبده، بعد مشاركتها مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وهي ترتدي فستان اسود اللن مفتوح،و ترقص على أنغام أغنية للمطربة ياسمين نيازي “سلامات ياهوى”.

كمانشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية عراقية، الأمر الذي أثار غضب الجمهور في التعليقات على الفيديو، وعلقت على الفيديو: “ده هدية مني لكل شعب العراق بحبكو اوي”.

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