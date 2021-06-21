بفستان قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، من دبي.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهيترتدي فستان قصير ابيض اللون، في مكان ملىء بالورود، أثار إغجاب متابعيها وجمهورها.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :” الخيال غير موجود..‏كل فكرة هي واقـع. صباح النسرين”.

وفي وقت سابق، أجابت نسرين طافش، على سؤال مواصفات فتى أحلامها، وكتبت:” يكون صادق وواضح وواثق من نفسه وحنون وقلبه طيب، يحب الحياة والعائلة والأطفال ويحترمني ويقدرني ويخاف الله في”.

ومؤخرا فاجئت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها منذ قليل، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، وظهرت في الصورة الجديدة، وهي ترتدي هوت شورت وتقف على عجلة، امام البحر في منظر خلاب.

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

وعلقت نسرين طافش، على صورتها وكتبت : “تستطيع أن تأخذ الطريق المختصره لكل أنواع الوفره و السعاده في حياتك، فقط اذا استطعت أن تشعر بالرضى .. صباح الرضا”.

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