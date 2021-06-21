لورديانا تثير الجدل وتشعل مواقع التواصل بفيديو من الجيم.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لورديانا

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا، جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

ونشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مقطع فيديو من داخل الجيم، وهي تمارس التمارين الشاقة، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين.

وعلقت الراقصة البرازيلية لورديانا، على الفيديو وكتبت :””على الرغم من أن الرقص نشاط فني ، إلا أن كونك راقصًا محترفًا يتطلب مجهودًا بدنيًا من الرياضي. لأننا نقوم بالكثير من الحركات مرارًا وتكرارًا بطريقة معينة ، فهي تتطلب الكثير من المفاصل والعضلات والأربطة.

وتابعت لورديانا ” الجري هذا هو السبب في أن تقوية العضلات مهمة للغاية لتحسين الأداء وتجنب الإصابات. هدفي ليس الحصول على شكل جسدي ، فهو لم يكن أبدًا ، بل نتيجة، ما أريده هو التمتع بجسم وعقل سليمين ، وطاقة وتصرف في أنشطتي اليومية وأيضًا أداء جيد في عروضي. جسدي هو “بيتي” وأداة عملي.

وأضافت لورديانا :”نحن جميعًا لدينا أجساد مختلفة ، نحترم ونحب ونتقبل جسدك ، لا تحكم ولا تقارن نفسك بأي شخص ، اكتشف كيف تعيش سعيدًا وبصحة جيدة.”

واختتمت الراقصة البرازيلية لورديانا، “لقد وجدت طريقي للاعتناء بنفسي من خلال الصالة الرياضية واليوجا والتدليك والأهم من ذلك ، الشعور بالسعادة حيال ذلك. كيف حالك الاعتناء “منزلك”؟”.

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