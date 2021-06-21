شقيق ياسمين عبد العزيز يتوعد ريهام حجاج وبوسي شلبي: هضرب في العالي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تطور جديد شهدته ازمة الخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، والذي دار مؤخرًا بعد الحلقة التي جمعت بين ريهام حجاج والالامية بوسي شلبي، بشأن تفاصيل انفصال رجل الأعمال محمد حلاوة، عن ياسمين وزواجه من ريهام حجاج.

وفي الساعات الماضية، دعم وائل عبد العزيز موقف شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمنشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

ونشر وائل عبد العزيز مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: “سنشد عضدك بأخيك، والكل يهدى عشان مضربش في العال ، متنسوش الصندوق الأسود معايا واهدي يا شنبي خليك حلو عشان احبك”.

وفي وقت سابق نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الساعات الماضية صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر بها صورة زوجها أحمد العوضي، مكتوب عليها :”على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ياسمين عبد العزيز، بأنها تقصف بها جبهة الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي، بعد اللقاء الاخير الذي جمعهما.

من جانبها ، وجهت لمياء حلاوة، شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، وطليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، رسالة نارية لياسمين عبد العزيز، زادت من أزمة الموقف.

ووجهت لمياء حديثها لياسمين عبد العزيز قائلة : ” احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك”.

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