أسماء جلال تخطف الأنظار بـ فستان أسود مجسم يظهر أنوثتها (اتفرج)

شاركت الممثلة الشابة أسماء جلال، متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

ونشرت الممثلة الشابة أسماء جلال، صور جديدة لها، عبر خاصية ستوري موقع “انستجرام”، وهي ترتدي فستان أسود مجسم يبرز أنوثتها وأناقتها.

ولاقت الصور التي نشرتها الفنانة أسماء جلال إعجاب واهتمام جميع المتابعين من جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

كما حازت الصور على إعجاب العديد من الفنانات من أصدقائها في الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة سلمى ابو ضيف، والفنانة هند عبد الحليم.

وارتدت اسماء جلال في الصور، فستانا أسود مثير عاري من منطقة الكتف، ووضعت لمسات جمالية جذابة وفضلت أن تترك شعرها الأسود منسدلا على كتفيها مما أضفى عليها جمالا وأنوثة تخطف الأنظار، وحازت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين.

وفي وقت سابق،حضرت أسماء جلال حفل زفاف الممل حسن ابو الروس على غادة والي، والذي أقيم في مدينة ملاهي بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر.

ومؤخرًا تألقت الفنانة أسماء جلال، بفستان نيق في أحدث ظهور لها، اثناء حضورها حفل زفاف الفنان محمد فراج على بسنت شوقي، الجمعة الماضية.

وظهرت أسماء جلال بفستان صيفي أنيق، ذو الفتحات Cut Out خاصة في منطقة البطن بلونين الأبيض والرمادي، بلا أكمام وحمالات مربوطة فقط.

جلال

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