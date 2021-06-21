في ذكرى رحيلها الـ20..صورة نادرة للفنانة سعاد حسني في سن الطفولة (اتفرج)

تحل اليوم 21 يونيو، ذكرى رحيل سندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى ، وتلك الذكرى هي الذكرى العشرين على وفاتها، حيث أنها استطاعت أن تترك رصيدا كبيرا من الحب في قلوب جمهورها ومحبيها ومعجبيها.

حيث أنها استطاعت بخفة دمها وشقاوتها وملامحها المصرية الأصيلة التي تترك صورتها بمثابة البصمة في كل بين عربي، حيث أنها قامت بالعديد من الأفلام التي من خلالها قامت بتجسيد معظم الشخصيات التي نراها بشكل شبه يومي، حيث أنها قامت بدور الغنية والفقيرة، والأرستقراطية والفلاحة والعاملة والشابة الجامعية، والفتاة العزباء، والمرأة المتزوجة بالاضافة إلى العديد من الأعمال التي مازالت تعرض حتى الأن.

فيعرض لكم “لايف نيوز” مجموعة من اهم المعلومات والصور النادرة عن الفنانة الراحلة سعاد حسني في ذكرى رحيلها العشرين :-

ولدت الفنانة الراحلة سعاد حسني في 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق بالقاهرة.

والدها الخطاط السورى محمد حسنى البابا الشهير بـ (البابانى)، من أصول كردية، ثم جاء من سوريا إلى مصر.

قامت بتقديم ما يقارب من حوالي 91 فيلما منهم: لي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب في الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب في بيتي، عصفور في الشرق، وغيرها .

تم اختيار 8 أفلام منهم ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري عبر التاريخ.

يعتبر العمل الإذاعى الشعرى الصوتى باسم “عجبى” هو أخر أعمال الفنانة سعاد حسني وكان من رباعيات صلاح جاهين .

– كان أول زواج لها من عبد الحليم حافظ، وكان عرفيا وتم الانفصال بعد مرور 6 سنوات بسبب الغيرة وكان عام 1965.

تعددت زيجات الراحلة سعاد حسني، وآخر زيجاتها كانت فى عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد وقضيا سويا 14 عاما. لم تنجب من أى زيجة .

وتوفت في 21 يونيو عام 2001، في لندن،ومازال حادث وفاتها لغزا حتى الأن.

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