بدرية طلبة تقصف جبهة ريهام حجاج وبوسي شلبي برسالة نارية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة بدرية طلبة، على الخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، والذي دار مؤخرًا بعد الحلقة التي جمعت بين ريهام حجاج والالامية بوسي شلبي.

وأدلت الفنانة ريهام حجاج خلال حوارها مع الاعلامية بوسي شلبي، بشأن تفاصيل انفصال رجل الأعمال محمد حلاوة، عن ياسمين وزواجه من ريهام حجاج.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” انستجرام”، تدعم فيه الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتبت الفنانة بدرية طلبة، عبر “أنستجرام” :”إن الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، ولكن شجرتنا خط أحمر تخاف أن تقترب منها الحجارة وتعود مرة أخرى إلى من قذفها، شجرتنا عالية جداً وتطرح ياسمين وورد وفل وأوراقها مزدهرة، توزع عليها القبلات والأحضان والدعاء من جمهورها الموجود في كل أنحاء العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعم وائل عبد العزيز موقف شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمنشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

ونشر وائل عبد العزيز مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: “سنشد عضدك بأخيك، والكل يهدى عشان مضربش في العال ، متنسوش الصندوق الأسود معايا واهدي يا شنبي خليك حلو عشان احبك”.

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