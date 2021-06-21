نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها ال49: يارب الستر والصحة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحتفل الفنانة نرمين الفقي، اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو بعيد ميلادها الـ 49، بمنشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة نرمين الفقي، صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة شبابية بفستان قصير لامع.

وعلقت الفنانة نرمين الفقي، على صورها وكتبت :” #صباح الخير والسعادة زي النهارده يوم21/6الساعه 5 صباحا يشاء السميع العليم اني اجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق”.

وفي وقت سابق شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصور جديدة شرتها عبر حسابها على Instagram، مع الفنانة الشابة ديانا هشام، أثناء حضورهما حفل زفاف الممثلة اماني كمال.

وظهرت نرمين الفقي في الصور وهي ترتدي فستان بسيط باللون الأبيض تاركة شعرها ينسدل على كتفها.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة نرمين الفقي، كان بمشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين “ضل راجل” مع ياسر جلال ونور من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ومسلسل “النمر” مع محمد إمام وهنا الزاهد، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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