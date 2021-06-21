أحمد الفيشاوي ينشر صور لوالده قبل وفاته بأسبوع (شهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بمنشور جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور له تجمعه بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من آخر عمل شارك فيه مسرحية “الملك لير”. احتفالا بعيد الأب.

وعلق الفنان احمد الفيشاوي على الصوروكتب: “أبويا اتكلم عن النجم الفنان الكبير قبل ما يتوفي بأسبوع كان بيعرض علي المسرح وكان دوره أنه كان بيموت ويقع علي المسرح.. اشتغل وأبدع لآخر نفس حقيقة”.

ويستعد أحمد الفيشاوي الفترة الحالية لإنهاء تصوير مشاهده في فيلم “ريتسا” من إنتاج شركة الجذور و تأليف معتز فتيحه و أخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.

ومؤخرًا شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه بمنشور جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة قديمة له تجمعه بوالده الفنان فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الألفي منذ 14 عام.

وظهر أحمد الفيشاوي في الصورة برفقة والديه وهم يرتدون ملابس تشبه الزي الرسمي الهولندي ويمسكون بآلات موسيقية وكأنهم يعزفون، قائلًا انه يعود تاريخها لعام 2007.

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