لهذا السبب تم دفن المخرج الراحل هاني جرجس فوزي في مدافن المسلمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر مقربة من أسرة المخرج والمنتج الراحل هاني جرجس فوزي عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت دفنه على الطريقة الإسلامية وفي مقابر للمسلمين.

ووفقًا للتقارير، فإن المصدر أكد أن السبب الحقيقي وراء دفن المخرج الراحل هاني جرجس فوزي على الطريقة الإسلامية هو اعتناقه الإسلام قبل وفاته بفترة.

أحمد العوضي يرد على شقيقة محمد حلاوة… والجمهور يرد: «قصف جبهة جامد»

بعد الفيديو المثير للجدل على تيك توك.. نجوى فؤاد تصدم متابعيها من جديد

وأوضحت المصادر أنه اعتنق الإسلام قبل وفاته بفترة ليس بالطويلة، حيث تم دفنه اليوم بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصًا عقب دخوله الإسلام.

وقالت المصادر إن المخرج والمنتج الراحل تزوج من مسلمتين قبل وفاته، وذلك السبب الذي جعله يعتنق الدين الإسلامي، ورفض هاني جرجس فوزي إشهار إسلامه كي لا يثير فتنة بين أتباع الديانتين.

وكان شقيقه المخرج الراحل أسامة فوزي اعتنق الإسلام أيضًا، لزواجه من الفنانة سلوى خطاب، الذي انفصل منها بعد ذلك.

وتُوفيّ المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي صباح أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

ويعتبر المنتج والمخرج الراحل هاني جرجس فوزي أحد أبرز المنتجين في مصر في فترة تسعينيات القرن العشرين.

هو نجل المنتج الكبير الراحل جرجس فوزي، وشقيق المخرج الراحل أسامة فوزي.