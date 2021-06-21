لن تصدق وصية هاني جرجس فوزي قبل وفاته.. فاجأت الوسط الفني بأكمله

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا المخرج والمنتج الراحل هاني جرجس فوزي بعد إصابته بأزمة صحية مفاجئة، وبالرغم من شهرة الفنان الراحل، إلا أن خبر الوفاة لم يتم الإعلان عنه إلا بعد يوم من وفاته ودفنه، والمفاجأة أن تلك كانت وصيته.

وقالت الفنانة الكبيرة نهى العمروسي، إن وصية المخرج هاني جرجس فوزي، قبل رحيله كانت عدم الإعلان عن وفاتته.

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وكتبت العمروسي، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “هاني جرجس فوزي تعب من 10 أيام وحس إن نهايته قربت، فكانت وصيته إنه لما يموت يدفنوه الأول وبعدين ينشروا خبر موته عشان ما يتعبش حد فينا، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي”.

وأعلن عدد من أصدقاء الراحل خبر وفاته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الكاتب الصحفي محمود موسي، الذي كتب على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المنتج والمخرج السينمائي هاني جرجس فوزي وتم تشييع الجنازة بحضور أسرته وأصدقائه”.