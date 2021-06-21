بعد انفصالها عن حجازي..حقيقة ارتباط أسما شريف منير بـ«أنتيكا» (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسما شريف منير

أثارتها الإعلامية أسما شريف منير حالة من الجدل الشديد على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال عدد من الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما انفصلت عن الفنان محمود حجازي بعد زواج دام لعدة سنوات، ثم تداول لها مجموعة من الصور والفيديوهات برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا» عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

حيث قامت الإعلامية أسما شريف منير، بنشر صورة جديدة لها برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا» وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام»، أثناء تواجدهما في إحدى الأماكن الساحلية، وعلى الفور أنتشرت تلك الصور بصورة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور حصلت الصورة والفيديو العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، معلقين عليها الكثير من التعليقات التي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، وجاءت أبرزها:«الله.. أنا شايفة الخطوبة من بعيد أهو»،وأكد العديد من الجمهور عبر التعليقات أنهما بانتظار إعلان خطوبتهما قريبا.

وجدير بالذكر، أن الإعلامية أسما شريف منير، كانت قد أعلنت منذ شهور قليلة ماضية انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، حيث أنها نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتعلن من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية ولا تريد الحديث عنها مع أي شخص.

مقالات أخرى قد تهمك:

أسماء جلال تبرز جمال ملامحها بمكياج جذاب في أحدث ظهور (صور)

بعد فقدان وزنها..أسما شريف منير بإطلالات صيفية جريئة (صور)